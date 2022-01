Chord Dasar Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka, Lengkap dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Aku Bukan Jodohnya dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Tri Suaka.

Aku Bukan Jodohnya adalah single terbaru milik Tri Suaka yang rilis pada 6 Mei 2021, melalui kanal YouTube MSI Record.

Lagu Aku Bukan Jodohnya, juga sempat viral dan menjadi sound populer di TikTok.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya, namun ia masih mencintai sang mantan.

Chord Dasar dan Lirik Lagu Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka:

[Intro]



F G Em Am Dm G



[Verse]



C G Am G C

Ini salahku

F G C

Terlalu memikirkan egoku

F G Em Am

Tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku

Dm G

Hingga kau pergi tinggalkan aku

C G Am G C

Terlambat sudah

F G C

Kini kau tlah menemukan dia

F G Em Am

Seseorang yg mampu membuatmu bahagia

Dm G

Kuikhlas kau bersanding dengannya



[Reff]



F G

Aku titipkan dia

Em Am

Lanjutkan perjuanganku tuk'nya

Dm G

Bahagiakan dia kau sayangi dia

C

Sepertiku menyayanginya

F G

Kan ku ikhlaskan dia

Em Am

Tak pantas ku bersanding dengannya

Dm G

Dan kan ku terima dgn lapang dada

C

Aku bukan jodohnya





Video Klip Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka:

(Tribunnews.com)

