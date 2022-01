Chord Dasar Semua Tentang Kita - Peterpan, Kunci dari C, Mudah Dimainkan untuk Pemula

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Semua Tentang Kita dari Peterpan dalam artikel ini.

Lagu Semua Tentang Kita pertama kali dirilis pada tahun 2003 silam.

Tembang ini tergabung dalam album Taman Langit.

16 tahun kemudian, tepatnya pada 11 Mei 2019, Peterpan yang berganti nama menjadi NOAH mengunggah video musik ini di kanal YouTube-nya.

Chord Gitar Semua Tentang Kita - Peterpan

Intro: C G Am Em F C Am G [2x]

Chorus:

C G Am Em

Waktu Terasa Semakin Berlalu

F C Am G

Tinggalkan Cerita Tentang Kita

C G Am Em

Akan Tiada Lagi Kini Tawamu

F C Am G

Tuk Hapuskan Semua Sepi Di Hati

Reff:

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Aku Dan Dia

F C Am G

Dan Kita Bersama Saat Dulu Kala

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Masa Yang Indah

F C Am G

Saat Kita Berduka Saat Kita Tertawa

Instrumen: C G Am Em F C Am G [2x]

C G Am Em

Teringat Di Saat Kita Tertawa Bersama

F C Am G

Ceritakan Semua Tentang Kita

Reff 2:

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Aku Dan Dia

F C Am G

Dan Kita Bersama Saat Dulu Kala

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Masa Yang Indah

F C Am G

Saat Kita Berduka Saat Kita Tertawa

Outro:

C G Am Em F C Am G

Baca juga: Chord Dasar Separuh Nafas - Dewa 19: Kau Hancurkan Diriku Bila Kau Tinggalkan Aku

Baca juga: Chord Dasar Merasa Indah - Tiara Andini: Bila Cinta ini Tak Nyata, Jangan Engkau Beri Harapan

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Ungkapan Hati - Aurel Hermansyah: Sungguh Bahagianya Hidupku

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Yolanda - Kangen Band: Kamu Dimana dengan Siapa Semalam Berbuat Apa

(Tribunnews.com)

Chord Gitar lainnya