Profil Jessica Tanoesoedibjo, Putri Hari Tanoe yang Dilamar Anak Bos Emtek

TRIBUNNEWS.COM - Kabar bahagia datang dari keluarga bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

Putri ketiganya dengan Liliana Tanoesoedibjo, Jessica Herliani Tanoesoedibjo, baru dilamar sang kekasih pada Minggu (30/1/2022).

Adapun kekasih dari Jessica ialah Jonathan Natakusuma, yang merupakan putra dari bos Emtek.

Hari bahagia Jessica dibagikan di laman Instagram pribadi-nya, @jessicatanoe.

Dalam lamaran yang digelar di hotel mewah di kawasan Jakarta, Jessica dan sang kekasih tampak berbahagia.

Baca juga: Jessica Tanoesoedibjo Dilamar Anak Bos Emtek, Liliana Tulis Doa: Semoga Selalu dalam Lindungan Tuhan

Baca juga: PROFIL Valencia Tanoesoedibjo, Pacar Kevin Sanjaya yang juga Anak Hary Tanoe, Pernah jadi Caleg

Dalam keterangan berbahasa Inggris di Instagram, Jessica menuliskan kesiapannya untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi bersama sang kekasih.

"There: two lovebirds

As he knelt on one knee,

And asked those four words

“Will you marry me?”