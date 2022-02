Chord Dasar Lagu Bintang di Surga - NOAH, Kunci Mudah Dimainkan

YouTube NOAH OFFICIAL

Chord Gitar dan Lirik Lagu Bintang di Surga - NOAH:

[Intro]

Em C G Bm….(2x)

Em

masih ku merasa angkuh

C

terbangkan anganku jauh

G

langit kan menangkapku

Bm

walau kan terjatuh ….

Em

dan bila semua tercipta

C

hanya untuk ku merasakan

G

semua yang tercipta

Bm

hampa hidup terasa ….

[Interlude]

Em C G Bm

*)

Em

lelah tatapku mencari

C

arti untukku membagi

G

menemani langkahku

Bm

namun tak berarti….

Em

dan bila semua tercipta

C

tanpa harus ku merasakan

G

cinta yang tersisa

Bm

hampa hidup terasa….

[Reff]

C

bagai bintang di surga

G

dan seluruh warna

D

dan kasih yang setia

Bm

dan cahaya nya..ta….

C

oh bintang di surga

G

berikan cerita

D

dan kasih yang setia

Bm

dan cahaya nyata

[Musik]

Em C G Bm ….Em

*)

Em

lelah tatapku mencari

C

arti untukku membagi

G

menemani langkahku

Bm

namun tak berarti….

Em

dan bila semua tercipta

C

tanpa harus ku merasakan

G

cinta yang tersisa

Bm

hampa hidup terasa….

[Reff]

C

bagai bintang di surga

G

dan seluruh warna

D

dan kasih yang setia

Bm

dan cahaya nya..ta….

C

oh bintang di surga

G

berikan cerita

D

dan kasih yang setia

Bm

dan cahaya nyata

[Outro]

Em C G Bm

C G D Bm (4x)

Em C G Bm….

