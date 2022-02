Lirik Lagu Monster - Katie Sky: I See Your Monsters I See Your Pain, Tell Me Your Problems

Ilustrasi- Simak lirik lagu Monster berikut ini Petikan liriknya yakni “I see your monster I see your pain.”

TRIBUNNEWS.COM- Simak lirik lagu Monster berikut ini

Petikan liriknya yakni “I see your monster I see your pain.”

Monster merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Katie Sky dan berkolaborasi dengan Timeflies yang dirilis pada 2014.

Lagu Monster kemudian dinyanyikan ulang oleh AlexD dan Annie.

Lagu tersebut menjadi viral di TikTok.

Banyak pengguna TikTok memakai lagu Monster untuk backsound video mereka.

Berikut ini lirik lagu Monster:

[Chorus]

I see your monsters I see your pain

Tell me your problems I’ll chase them away