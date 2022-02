Chord Gitar Fortune Cookie In Love - JKT 48: Yang Mencinta Fortune Cookie

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Fortune Cookie In Love dipopulerkan dan dinyanyikan oleh JKT48.

Lagu Fortune Cookie In Love dirilis pertama kali pada tahun 2013 lalu.

Lagu Fortune Cookie In Love ini merupakan single ke-3 dari JKT48.

Hingga saat ini lagu Fortune Cookie In Love milik JKT48 kembali viral dan masuk dalam sound populer di TikTok.

Baca juga: Chord Dasar Here We Go Again/Fanboi - Ardhito Pramono: Your Eyes Are Blue, So Good To Be True

Baca juga: Chord Gitar Madiun Ngawi - Happy Asmara ft Denny Caknan, Kunci Dasar C

Chord Gitar Fortune Cookie In Love - JKT 48:

[Intro] D Bm D Bm

D Bm D Bm G A D Bm

D Bm

Walaupun diri ini menyukaimu

D Bm

kamu seperti tak tertarik kepadaku

G A D

Siap patah hati kesekian kalinya

Bm

yeeei yee yeee

D Bm

Ketika ku lihat di sekelilingku

D Bm

ternyata banyak sekali gadis yang cantik

G A D

Bunga yang tak menarik tak akan disadari

Bm

yeeei yee yeee

G A

Saat kumelamun terdengar music

F#m Bm

mengalun di cafeteria

G A

tanpa sadar ku ikuti namanya

F#m Bm

Dan ujung jari pun mulai bergerak

E

perasaanku ini tak dapat berhenti

A

Come on! Come on! Come on! Come on! Baby!

Tolong ramalkanlah



[Chorus]

D A/C#

Yang mencinta fortune cookie

Bm A G

masa depan tidak seburuk itu

F#m

Hey! Hey! Hey!

Em

Mengembangkan senyuman

A

kan membawa keberuntungan

D A/C#

Fortune cookie berbentuk hati

Bm A G

Nasib lebih baiklah dari hari ini

F#m Em

Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!

A

Janganlah menyerah dalam menjalani hidup

A

akan datang keajaiban yang tak terduga

A

Ku punya firasat tuk bisa saling mencinta denganmu

[Int] D Bm D Bm

D Bm

Ingin ungkapkan perasaan padamu

D Bm

tetapi aku tak percaya diri

G A

Karena reaksimu terbayang di benakku

D Bm

yeeei yee yeee

G A

Meski cowok bilang gadis ideal

F#m Bm

yang punya kepribadian baik

G A

Penampilan itu menguntungkan

F#m Bm

selalu hanya gadis cantik saja

E

Yang `kan dipilih menjadi nomor satu

A

Please Please Please Oh Baby Lihatlah diriku

[Chorus]

D A/C#

Yang mencinta fortune cookie

Bm A G

Cangkang itu ayo coba pecahkan saja

F#m

Hey! Hey! Hey!

Em

Apa yang kan terjadi

A

siapapun tak ada yang tahu

D A/C#

Air mata fortune cookie

Bm A

Aku mohon jangan menjadi hal yang buruk

G F#m Em

Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!

A

Dunia ini kan dipenuhi oleh cinta

A

esok hari akan berhembus angin yang baru

A

yang membuat kita terlupa akan hal yang menyedihkan

[Int] Em-F#m-G G-F#m-Em

Em-F#m-G-A-A#

B

A

Come on! Come on! Come on! Come on! Baby! Tolong ramalkanlah

[Chorus]

D A/C#

Yang mencinta fortune cookie

Bm A G

masa depan tidak seburuk itu

F#m

Hey! Hey! Hey!

Em

Mengembangkan senyuman

A

kan membawa keberuntungan

D A/C#

Fortune cookie berbentuk hati

Bm A G

Nasib lebih baiklah dari hari ini

F#m Em

Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!

A

Janganlah menyerah dalam menjalani hidup

A

akan datang keajaiban yang tak terduga

A D

Ku punya firasat tuk bisa saling mencinta denganmu

[Outro] A D

Baca juga: Chord Dasar Untukmu - Iwan Fals feat Nadin Amizah, Kunci C: Katakan Padaku Andaikan Kau Tau

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Someone You Loved - Lewis Capaldi: Now the Day Bleeds Into Nightfall

Video Klip Fortune Cookie In Love - JKT 48:

(Tribunnews.com)

Berita lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu