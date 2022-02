Sendirian saat Berjuang di Titik Terendah, Millen Cyrus Bongkar Sosok yang Jadi Alasannya Bertahan

TRIBUNNEWS.COM - Millen Cyrus mengaku sudah tak mau menceritakan masa lalunya.

Di mana di masa itu, ia selalu mendapatkan tekanan dan tidak didukung oleh siapapun.

Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Melaney Ricardo, Kamis (17/2/2022).

"Aku itu ngak pernah mau cerita masa lalu, kenapa? Karena aku close the book," kata Millen Cyrus.

"Aku udah melupakan itu semua dan buat apa aku inget."

"Pressure, not support dari anyone, dihajar, now this is me I'm happy," tuturnya.

Lantas, ada satu alasan yang membuatnya masih bertahan hingga saat ini.

Ia mengaku, mendapatkan sebuah dukungan yang berbentuk cinta dari seseorang.

Sosok yang tak disebutkan namanya itu selalu ada untuk Millen Cyrus ketika dihadapi masalah.

Terlebih ketika terjerat kasus narkoba beberapa waktu, hanya sosok tersebut yang setia menemani.