Cho Yi Hyun Terkejut Followersnya Melonjak di Instagram Usai ''All of Us Are Dead'' Tayang

Potret Cho Yi Hyun dalam serial drama All of Us Are Dead.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak dirilis Januari 2022, serial drama berjudul All of Us Are Dead menjadi acara nomor 1 yang paling banyak ditonton di Netflix di seluruh dunia selama berminggu-minggu.

Hal tersebut berdampak ke para pemainnya, seperti Cho Yi Hyun yang berperan sebagai Nam Ra, kini namanya sudah banyak dikenal di berbagai negara termasuk Indonesia.

Terlihat dari follower Instagramnya, yang naik begitu pesat.

“Setelah 'All of Us Are Dead' dirilis, jumlah pengikut Instagram saya naik, dan itu masih meningkat pesat hingga sekarang," kata Cho Yi Hyun, dikutip dari Soompi, Minggu (20/2/2022).

"Ada begitu banyak suka sekarang, dan jumlah komentar terus bertambah," lanjutnya.

Baca juga: Bila All Of Us Are Dead Lanjut Season 2, Park Solomon Rela Jadi Setengah Zombie Demi Lindungi Nam Ra

Aktris kelahiran 1999 ini masih tidak percaya atas kenaikan followersnya di Instagram secara tiba-tiba.

Bahkan, saat ini ia hampir tidak bisa membaca komentar di Instagramnya lantaran yang berkomentar tidak hanya dari negaranya saja.

"Dulu saya bisa membaca semua komentar saya hanya dalam beberapa menit, tapi sekarang, bahkan ada banyak komentar dalam bahasa lain," jelasnya.

Cho Yi Hyun berperan sebagai Nam Ra dalam serial All Of Us Are Dead, yang merupakan siswa terbaik di sekolahnya serta ketua kelas.

Di luar kelas, dia selalu memakai earphone dan tidak berkomunikasi dengan teman-temannya.

Baca juga: Park Solomon dan Cho Yi Hyun Lakukan 17 Take untuk Adegan Ciuman di Serial All Of Us Are Dead

Namun, sifatnya berubah drastis ketika wabah zombie melanda sekolahnya. Ia menjadi sosok yang berani, tegas, dan bijaksana dalam mengambil keputusan.

All of Us Are Dead berkisah tentang sekelompok siswa yang bertarung dengan orang-orang terdekat mereka untuk bertahan hidup setelah banyak dari mereka menjadi zombie.

Tanpa sumber daya apa pun, siswa siswi yang masih hidup harus menemukan cara untuk tetap terlindungi karena jika tidak, mereka akan menjadi bagian dari gerombolan zombie.