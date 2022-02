Chord Dasar Luka Disini - Ungu: Biarkan Ku Pergi, Jangan Kau Tanyakan Lagi

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Luka Disini dinyanyikan oleh Ungu, selengkapnya dalam artikel ini.

Lagu Luka Disini pertama kali dirilis pada tahun 2009 silam.

Hingga kini, Kamis (24/2/2022), musik video Luka Disini telah disaksikan lebih dari 10 juta kali di YouTube.

Baca juga: CHORD Dasar Melepas Lajang - Arvian Dwi ft Tri Suaka: Mungkin Saat Ini Ku Akan

Baca juga: Chord Dasar Bersama Bintang - Drive: Senja Kini Berganti Malam

Chord Dasar Luka Disini - Ungu

[Intro] C G Am Em..F C G...

C G

Dulu Pernah Ada Cintal

Am Em

Dulu Pernah Ada Sayang

F

Namun Kini Tiada lagi

C G

Perasaan Seperti Dulu

C G

Kini Tiada lagi Kisah

Am Em

Cinta ku telah Musnah Sudah

F

Hancur hatiku telah kau

C G

Sakiti Perasaanku

[Reff I]

C G

Biarkan Ku Pergi

Am Em

Jangan kau tanyakan lagi

F C

Ku yakin ini yang terbaik

G

Tuk kau dan diriku...

C G

Biarkan berlalu uuuu

Am Em

Rasa cinta ini dihati

F C

Ku tak bisa tuk menahan

G

Aku luka disini

[Interlude] C G Am Em F C G A



[Reff II]

D A

Biarkan Ku pergi iii

Bm F#m

Jangan Kau tanyakan lagi

G D

Ku yakin ini yang Terbaik

A

Tuk Kau dan Diriku

D A

Biarkan berlalu

Bm F#m

Rasa cinta ini di hati

G D

Ku tak bisa tuk menahan

A

Aku luka disini

[Outro] D A Bm F#m G D A

Baca juga: Chord Dasar Favorite Girl - Justin Bieber: I Always Knew You Were The Best The Coolest Girl I Know

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu The Only Exception - Paramore: When I Was Younger I Saw My Daddy Cry

(Tribunnews.com)