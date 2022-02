Dinilai Bohongi Publik, Wirda Mansur Klarifikasi soal Data Riwayat Pendidikannya yang Berbeda-beda

TRIBUNNEWS.COM - Nama Wirda Mansur belakangan ini jadi buah bibir warganet.

Anak pertama Ustaz Yusuf Mansur itu dianggap telah membohongi publik terkait riwayat pendidikannya.

Lantaran baru-baru ini beredar data riwayat pendidikannya yang berbeda-beda.

Data yang berada di situs Linkedin, jawaban saat tanya jawab di Instagram Story, dengan laman kemdikbud.go.id tidak memiliki kesamaan sama sekali.

Beredar data riwayat pendidikan Wirda Mansur yang berbeda-beda.

Tak igin hal ini menjadi masalah yang berlarut, Wirda Mansur akhirnya buka suara.

Wanita 29 kelahiran November 2001 ini memberikan klarifikasinya melalui Instagram Story akun pribadinya @wirda_mansur, Rabu (23/1/2020).

"Hallo semuanya, oke, jadi di sini gua mau meluruskan yang lagi viral belakangan ini.

Gua juga nggak ngerti gitu aja kok viral, but its okay, nggapapa, i'm very open to you, gua mau meluruskan semuanya," ucap Wirda di awal video.

Dengan nada bercanda, pemilik nama lengkap Wirda Salamah Ulya Mansur ini menyebut jika kabar yang beredar bohong.

Bukan karena ada tiga universitas yang bereda, rupanya Wirda justru menempuh pendidikan di empat universitas.