Chord Dasar Kau Malaikatku - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Kau Malaikatku, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Kau Malaikatku ini termuat di album Padi Reborn yang bertajuk Indera Keenam, dirilis pada 2019 silam.

Lirik lagu Kau Malaikatku ini berkisah tentang seseorang yang mencari cinta di dalam hidupnya.

Ternyata cinta yang dicari selama ini berada di dekatnya.

Berikut chord Kau Malaikatku dari Padi Reborn

Reff :

C G Am Em

entah mengapa ku masih mencari

F D G

malaikat untukku

C G Am Em

nyanyikan aku senandungkan lagu

F D G

syalalala lala

Intro: Am F D

Am F G

Am F D

apakah engkau pernah

Am F G

melihat wujud malaikat

Am F D

pernahkah kau rasakan

Am F G

kehadirannya itu

F G Em Am

perlahan dia menyadarkanku

F G Em F

usah menanti yang tak pasti

F G Em Am

meski ku tahu sulit ku mengerti

F G

dia ada disini

Reff :

C G Am Em

entah mengapa ku masih mencari

F D G

malaikat untukku

C G Am Em

nyanyikan aku senandungkan lagu

F D G

syalalala lala

Int. D Am G

Am F D

pernahkah kau rasakan

Am F G

hidupmu terbalut sepi

Am F D

hingga terfikir untuk

Am F G

mencari malaikat menemanimu

F G Em Am

perlahan dia menyadarkanku

F G Em F

terbangun dari mimpi-mimpi

F G Em Am

sampai saat aku menyadari

F G

dia ada disini

Reff :

C G Am Em

entah mengapa ku masih mencari

F D G

malaikat untukku

C G Am Em

nyanyikan aku senandungkan lagu

F D G

syalalala lala

C G Am Em

entah mengapa ku terus mencari

F D G

pelipur jiwaku

C G Am Em

nyanyikan aku senandungkan lagu

F D G

syalalala lala

Musik : F..F

Am Am

kumasih mencari

F F

malaikat untukku

Bb..Bbmaj7 G

Reff :

C G Am Em

entah mengapa ku masih mencari

F D G

malaikat untukku

C G Am Em

nyanyikan aku senandungkan lagu

F D G

syalalala lala

C G Am Em

telah ku temukan pelipur jiwaku

F D G

pelengkap untukku

C G Am Em

tak perlu lagi ku letih mencari

F D G

sebab dia disini

C G Am Em

o.. oo.. ooo.. oo.. oo

F D G

o.. oo.. oo

C G Am Em

oo.. ooo.. oo.. oo

F D G

o.. oo.. oo

C G Am Em

oo.. ooo.. oo.. oo

F D G

o.. oo.. oo

Outro : Am F D



