Chord Dasar Memberi Makna Indonesia - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari D

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Memberi Makna Indonesia, lagu yang dipopulerkan oleh Padi Reborn.

Lagu Memberi Makna Indonesia ini dirilis pada September 2021 lalu, di tengah masa pandemi Covid-19.

Lagu Memberi Makna Indonesia itu diciptakan setelah Padi Reborn tergerak dari rasa empati atas situasi sulit yang dialami masyarakat akibat pandemi.

Berikut chord Memberi Makna Indonesia dari Padi Reborn

Intro: D A Bm G D A D

A Bm

Memandang langit pagi

G D

Awan pemikat hati

A Bm

Berhias mentari

A Bm A D

Harum mewangi Alam ini

A Bm

Sayup terdengar doa

G D A Bm

Bagi ibu pertiwi Selalu damai

A Bm A D

Kekal abadi Indonesia

G D

Bergandeng tangan Kita bangkit

Bm G A

Bersatu kita Teguh berjaya

D G D

Semangat untuk Terus berkarya

Bm G D

Memberi makna Indonesia

Intro: A Bm G D A Bm G D

A Bm

Rasakan hembus angin

G D

Pelan menyibak lirih

A Bm

Bangun jiwanya

A Bm G A D

Lanjutkan perjuangan Negri kita

G D

Bergandeng tangan Kita bangkit

Bm G A

Bersatu kita Teguh berjaya

D G D

Semangat untuk Terus berkarya

Bm G D

Memberi makna Indonesia

A# C Am

Meskipun jatuh Dan tertinggal jauh

D A#

Tak akan menyerah Pastikan arah

C A

Untuk menang

Intro: D G D A D Gm A Bm G D

G D

Bergandeng tangan Kita bangkit

Bm G A

Bersatu kita Teguh berjaya

D G D

Semangat untuk Terus berkarya

Bm G D

Memberi makna Indonesia

G D

Bergandeng tangan Kita bangkit

Bm G A

Bersatu kita Teguh berjaya

D G D

Semangat untuk Terus berkarya

Bm G D

Memberi makna Indonesia

Bm F#m

Bergandeng tangan Kita bangkit

G D A

Satu nusa dan satu bangsa

Bm D E F#m

Selaras untuk cita mulia

G Bm A D

Memberi makna Indonesia

A A G F#m

Melangkah bersama Bangun raga jiwa

B A G D

Untuk satu tekad Memberi makna Indonesia

