DAFTAR Lengkap Pemenang SAG Awards 2022, Squid Game Borong 3 Trofi, Kalahkan Cobra Kai dan Loki

Serial Squid Game membawa pulang tiga piala sekaligus. Di kategori Stunt Ensemble in a TV Series, Squid Game mengalahkan serial Cobra Kai dan Loki.

TRIBUNNEWS.COM - Simak daftar pemenang SAG Awards 2022 dalam artikel ini.

Malam puncak ajang penghargaan Screen Actors Guild (SAG) Awards 2022 digelar pada Minggu (27/2/2022).

SAG Awards tahun ini diselenggarakan di Barker Hanget Santa Monika, Amerika Serikat.

SAG Awards merupakan penghargaan yang diberikan oleh Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists untuk karya film dan televisi.

Mengutip laman Entertainment Weekly, tahun ini ada 15 kategori yang dilombakan.

Film drama musikal CODA, berhasil memenangkan kategori Motion Picture Cast.

Selain itu, CODA juga membawa pulang penghargaan untuk kategori Male Actor in a Supporting Role — Motion Picture.

Sementara itu, serial Squid Game membawa pulang tiga piala sekaligus.

Yakni untuk katergori Stunt Ensemble in a TV Series, Male Actor in a Drama Series dan Female Actor in a Drama Series.

Di kategori Stunt Ensemble in a TV Series, Squid Game mengalahkan serial Cobra Kai dan Loki.