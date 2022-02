Reaksi Wirda Mansur Dituding Bohong soal Pendidikannya, Klaim sedang Kuliah di 4 Kampus

TRIBUNNEWS.COM - Putri Ustaz Yusuf Mansur, Wirda Mansur, sedang ramai diperbicangkan.

Bahkan namanya sempat berada di jajaran trending Twitter, hingga Minggu (27/2/2022).

Wirda Mansur jadi sorotan terkait riwayat pendidikannya yang dinilai membohongi publik.

Usai riwayat pendidikannya viral di media sosial, Wirda Mansur akhirnya buka suara.

Dilansir Kompas.com, secara blak-blakan mengaku, sebenarnya menempuh pendidikan di empat kampus berbeda.

Wirda Mansur memberikan klarifikasinya melalui Instagram Story akun pribadinya @wirda_mansur, Rabu (23/1/2020). (Instagram @wirda_mansur)

Selain kuliah di luar negeri, Wirda Mansur juga kuliah di Institut Daarul Qur'an, Jakarta.

"Yang bilang katanya gue tuh kuliah di tiga kampus, iya itu bohong."

"Karena sebenarnya bukan tiga, tapi empat, say," terang Wirda Mansur.

Meski begitu, Wirda Mansur menegaskan saat ini sedang mengambil cuti kuliah.

"I hope it can answer your question and concern ya teman-teman."