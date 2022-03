Chord Dasar Sayap Pelindungmu - The Overtunes: Kapanpun Mimpi Terasa Jauh, Oh Ingatlah Sesuatu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dasar dan lirik lagu Sayap Pelindungmu yang dipopulerkan oleh The Overtunes.

Lagu ini dirilis pada tahun 2013, lalu.

Lagu Sayap Pelindungmu merupakan singel dalam album pertama The Overtunes yang bertajuk Selamanya.

Sayap Pelindungmu - The Overtunes

Intro : C G C ….

C C7 C

saat kau jatuh.. lukai ha..ti..

Am G F C

di manapun itu.. i’ll find you

C C7 C

saat kau lemah.. dan tak berdaya..

Am G F C ..Dm Am

lihat diriku.. untukmu

Reff:

F

kapanpun mimpi terasa jauh

Em Am F

oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu

G C ..Dm Em

jadi sayap pelindungmu

F

saat duniamu mulai pudar

Em Am F

dan kau merasa hilang, ku akan selalu

G C

jadi sayap pelindungmu..

C C7 C

saat kau takut.. oh.. dan tersesat

Am G F C

di manapun itu.. i’ll find you

C C7 C

air matamu.. takkan terjatuh

Am G F C ..Dm Em

lihat diriku.. untukmu

Reff:

F

kapanpun mimpi terasa jauh

Em Am F

oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu

G C ..Dm Em

jadi sayap pelindungmu

F

saat duniamu mulai pudar

Em Am F

dan kau merasa hilang, ku akan selalu

G C

jadi sayap pelindungmu..

Music : C Am F..C Am F

Dm

walau kau tak sanggup

Em G

ku takkan menyerah

Dm F G Em

ku ada untukmu

Reff:

F

kapanpun mimpi terasa jauh

Em Am F

oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu

G C ..Dm Em

jadi sayap pelindungmu

F

saat duniamu mulai pudar

Em Am F

dan kau merasa hilang, ku akan selalu

G Am

jadi sayap pelindungmu..

F

ku akan selalu..

G C

jadi sayap pelindungmu

Outro : C Am F C

(Tribunnews.com)

