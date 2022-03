Chord Gitar Dasar My Universe - Coldplay x BTS, Kunci Mudah Dimainkan untuk Pemula

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu My Universe dari Coldplay x BTS dalam artikel ini.

Boy group Korea Selatan, BTS baru saja merilis video klip kolaborasinya dengan Coldplay yang bertajuk My Universe, 30 September 2021.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menemukan 'dunianya' sendiri.

My Universe menyuarakan tentang cinta seseorang tanpa batasan apapun.

Berikut chord gitar lagu My Universe dari Coldplay x BTS:

[Intro]

A E

You, you are

B

My universe

A E B

And I just want to

E

put you first

A E

And you, you are

B

My universe

A E B E

And I

[Verse 1]

A E B

In the night I lie and look up at you

A E B

When the morning comes, I watch you rise

A E B

There’s a paradise that couldn’t capture

A E B

That bright infinity inside your eyes

A E

Sungana naraga

B

Iron goto iyenchi debo

A E

Sumion oromana

B

Never ending for ever, baby

[Chorus]

A E

You, you are

B

My universe

A E B

And I just want to

E

put you first

A E

And you, you are

B

My universe

A

And you make my world

E B E

light up inside

[Verse 2]

A E B

Odemi negen dapion eso ches

A E B

Piron chi guron yaso geso

A E B

And they said that we can’t be together

A E B

Because, because we come from different sides

[Chorus]

A E

But you, you are

B

My universe

A E B

And I just want to

E

put you first

A E

And you, you are

B

My universe

A

And you make my world

E B

light up inside

A E B

My universe (3x)

A

You make my world

E B

light up inside (Make my world light up inside)

[Bridge]

A E B

Naleul balghyeojuneun geon Neolan salangeulo su nohajin byeol

A E B

Nae ujuui neon Tto daleun sesangeul mandeuleo juneun geol

A

Neoneun nae byeolija

E B

naui ujunikka Jigeum i silyeondo gyeolgugen jamsinikka

A

Neoneun eonjekkajina

E

jigeumcheoleom balggeman

B

bichnajwo Ulineun neoleul ttala i gin bameul sunoheul

A E B

No wan kenaraga When I’m without you I’m crazy

A E B

Jaosone sonel chaba We are made of each other, baby

[Back to Chorus]

[Outro]

A E B

My universe

A E B

My universe

A E

My universe (You, you are)

B A E B

my universe and I (My universe)

