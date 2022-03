Chord Dasar Puing - Iwan Fals, Kunci Gitar dari C: Mama Sebab Apa Perang?

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Puing, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Puing ini termuat di album Sarjana Muda Iwan Fals yang dirilis pada 1981.

Lagu ini menceritakan tentang situasi yang diakibatkan oleh peperangan.

Banyak orang mati, mayat berserakan, bau amis darah hingga masih terlihat sisa asap mesium.

Melalui lagu itu, Iwan mengkritik tingginya peradaban dengan kemajuan teknologi yang kian pesat saat itu, namun malah justru digunakan untuk perang.

Berikut chord Puing dari Iwan Fals

Intro : C - G -Am- C - G - C

C G Am C

Puing berserakan di segenap penjuru

G

Bekas pertempuran

C G Am F

Bau amis darah sisa asap mesiu

G C

Sesak nafasku

Am C

* * Mayat-mayat bergeletakan

Am G

Tak terkubur dengan layak

F C

Dan burung-burung bangkai menatap liar

F C

Dan burung-burung bangkai berdansa senang

C G Am

Diujung sana banyak orang kelaparan

C G

Ujung lainnya wabah busung menyerang

C G Am

Di sudut sana banyak orang kehilangan

C G

Sudut lainnya bayi bertanya bimbang

F G C

Mama kapan ayah pulang

F G C

Mama sebab apa perang

Balik ke **

Interlude : C Bm Am C G C

Am G Am G

Banyak jatuh korban dari mereka

F Am G Am

Yang tak mengerti apa-apa

F G C

Suara tangis terdengar dari bekas reruntuhan

Em Am

Seorang ibu muda yang baru melahirkan

Em Am G F C

Lama meratapi sesosok tubuh mayat suaminya



F C

Dan burung-burung bangkai menatap liar

F C

Dan burung-burung bangkai berdansa senang

C Bm Am C

Tinggi peradaban teknologi berkembang

G

Senjata hebat terciptakan

C Bm Am G F

Sarana pembantaian semakin bisa diwujudkan

G C

Oh mengerikan

E Am

Berhentilah jangan salah gunakan

E Am G F C

Kehebatan ilmu pengetahuan untuk menghancurkan

(Tribunnews.com)

