Chord Dasar Alam dan Penguasa - Gong 2000, Kunci Gitar dari Am: Letakkanlah Batas-batas Ini

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Alam dan Penguasa, lagu yang dipopulerkan oleh Gong 2000.

Lagu Alam dan Penguasa ini termuat di album Laskar, dirilis pada 1993 silam.

Lirik lagu ini menceritakan tentang cinta dua anak manusia yang tidak dapat menyatu dikarena adanya perbedaan status sosial.

Berikut chord Alam dan Penguasa dari Gong 2000

intro : Am C G Am Am

Am C

bila engkau disini

G Am

mungkin cinta terestui

Am C

dengan senyum juga tawa

G F - C Dm - G

penuh kasih … sayang … .



* )

Am C

namun engkau disana

G Am

terbelenggu tahta suci

Am C

penuh nilai dan aturan

G Am

penjarakan . . rasa cinta

# )

Em F

biar saja kita gundah

Dm

bendung asmara

Am

yang terbingkai

G

terlalu sulit

Am

menentang norma

F

yang telah lama

G

teragungkan . . . .



reff :

C Dm

alam dan penguasa

F C

letakkanlah batas - batas ini

C Dm

cinta dan asmara sambungkanlah

F A

batin kami . . berdua . .

musik : F G E Am

Dm F Dm G

F . . Am



= = kembali ke : * ) , # )

reff :

C Dm

alam dan penguasa

F C

letakkanlah batas - batas ini

C Dm

cinta dan asmara sambungkanlah

F C

batin kami . . berdua . .

C Dm

alam dan penguasa

F C

letakkanlah batas - batas ini

C Dm

cinta dan asmara sambungkanlah

F A

batin kami . . berdua . .

outro : A Dm . . Dm A

A Dm . . Dm F G A# . . A . .

