Boy William Akui Manfaatkan Lucinta Luna untuk Naikkan Viewers YouTube: Simbiosis Mutualisme

TRIBUNNEWS.COM - Artis Boy William kini tengah naik daun karena konten YouTube-nya yang sukses mendapat banyak penonton.

Dalam tayangan di YouTube Melaney Ricardo yang dikutip Tribunnews Sabtu (5/3/2022), Boy William mengungkapkan video Lucinta Luna menjadi satu di antara yang membuat penonton vlognya naik.

"Lucinta Luna adalah salah satu publik figur yang lo manfaatin untuk naikin viewers vlog?" tanya Melaney Ricardo.

"Simbiosis mutualisme, yes, of course," jawab Boy.

Laki-laki berusia 30 tahun tersebut merasa, saat Lucinta Luna menjadi bintang tamunya bisa saling memberikan keuntungan.

"Gua tau dengan adanya dia di gue, itu akan naik, dia juga tau dengan dia sama gue, dia kebawa."

"Gua sama Lucinta Luna hokinya cocok, cuan banget men," tambahnya.

YouTube Boy William/Tangkapan Layar (YouTube Boy William/Tangkapan Layar)

Lebih lanjut, Melaney Ricardo kembali memberikan pertanyaan pilihan untuk Boy William.

"Jika harus milih, milih jatuh miskin karena viewers lo drop abis-abisan, which is lo pernah cerita ama gua dulu ada saat-saatnya di awal pandemi drop banget viewers-nya, produk-produk semua cabut dari lo, tapi lo masih bisa bangun."

"Atau kaya raya, apa aja bisa lo dapetin, tapi lo pakai obat, cewek mau telanjang depan lo, trus lo loyo?," lanjut Melaney.