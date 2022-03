Andien Tanggung Jawab Sebagai Ibu, Usai Menyanyi Langsung Berikan ASI di Belakang Panggung  

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Andien mulai menikmati perannya menjadi ibu dua anak, dalam pernikahannya bersama dengan Irfan Wahyudi alias Ippe.

Ketika memiliki anak pertama di tahun 2017, Andien sempat kebingungan, apakah ia bisa menjadi ibu yang baik atau tidak.

"Sampai akhirnya gua datang lah ke konseler. Gua akhirnya menemukan apa yang menjadi masalah dalam diri gua," kata Andien dalam kanal youtube TS Talks, dikutip Wartakotalive.com, Senin (14/3/2022).

Berjalannya waktu, wanita berusia 36 tahun itu sama-sama belajar dengan Ippe bagaimana menjadi orangtua yang baik untuk anak-anak mereka.

Sampai disuatu waktu, Andien mulai menikmati perannya menjadi ibu. Bahkan, ia sempat membawa anaknya manggung.

"Pernah manggung kemarin di Lampung, setelah gua manggung dengan busana layaknya penyanyi. Selesainya, gua turun panggung langsung ganti baju," ucapnya.

"Karena anak gua harus nyusuin kan. Ya udah penampilan blusek, ya gua susuin anak gua dibelakang panggung," sambungnya.

Pelantun Bisikan Hati, Gemintang, dan Let It Be My Way itu mengakui penampilannya bukan lah seperti artis, saat menyusui anaknya dibelakang panggung.

"Terus sambil tergopoh-gopoh, gua angkat barang-barang gua, ya gua kembali ke mobil sambil nyusuin anak," jelasnya.

Tentu hal tersebut menjadi pengalaman berharga penyanyi bernama lengkap Andien Aisyah. Sebab, ia harus bisa mengubah kepribadiannya, dari seorang artis hingga menjadi ibu rumah tangga.

"Kuncinya adalah keras kepalanya gua ini berhasil mengalahkan ego gua. Gua harus rela mau berganti topeng secepat itu," ungkapnya.

Kendati demikian, Andien tak menampik keberhasilan diri menjadi penyanyi dan ibu rumah tangga, semua berkat dukungan Ippe dan keluarga besar.

"Kalau gak disupport sama support system gak akan bisa jalan. Suami gua bisa menjalankan peran gua kecuali nysuin, ya itu gua syukurin. Ibu gua mensupport, teman teman gua juga bisa membantu gua," ujar Andien.