BLACKPINK Jadi Girl Grup Korea Terpopuler Edisi Maret 2022, Disusul Apink 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - BLACKPINK masih menjadi yang terpopuler saat ini di antara deretan girl grup Korea Selatan.

Apalagi para membernya tampil dalam acara Paris Fashion Week 2022.

Seperti Jisoo dan Jennie yang menjadi sorotan internasional saat tampil di acara Paris Fashion Week. Terbaru, Lisa juga sudah tiba di Paris, Perancis.

Dilansir dari Soompi, Senin (14/3/2022), The Korean Business Research Institute (Institut Penelitian Bisnis Korea) mengumumkan peringkat reputasi brand terpopuler untuk kategori girl grup K-Pop.

Hasil dari peringkat reputasi brand setiap girl grup K-Pop tersebut bersaing untuk meraih predikat terpopuler selama Maret 2022.

Peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks komunitas dari berbagai girl group, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 13 Februari hingga 13 Maret 2022.

BLACKPINK mempertahankan posisi mereka di daftar teratas bulan ini dengan indeks reputasi merek 4.152.893.

Frasa berperingkat tinggi dalam analisis kata kunci grup termasuk "jadwal di luar negeri", "fashion", dan "model", sedangkan istilah terkait dengan peringkat tertinggi termasuk "rilis", "pulih", dan "dipilih".

Analisis positif-negatif BLACKPINK juga mengungkapkan skor 67,89 persen reaksi positif.

Selanjitnya, Apink naik ke posisi kedua dalam peringkat bulan ini dengan indeks reputasi merek 3.901.932, menandai peningkatan 51,55 persen dalam skor mereka sejak Februari.

Kemudian Girls' Generation naik ke posisi ketiga dengan indeks reputasi merek 3.390.267, menandai kenaikan 34,64 persen dalam skor mereka sejak bulan lalu.

Adapun TWICE dan Red Velvet yang melengkapi lima besar untuk Maret 2022, di tempat keempat dan kelima masing-masing.

Berikut 10 girl grup K-Pop peringkat teratas untuk Maret 2022:

1. BLACKPINK

2. Apink

3. Girls’ Generation

4. TWICE

5. Red Velvet

6. Oh My Girl

7. aespa

8. STAYC

9. MAMAMOO

10. IVE