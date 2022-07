Profil Jimmy Lin, Aktor Pemeran Kakak Boboho

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil Jimmy Lin, aktor yang pernah berperan sebagai kakak Boboho.

Pria bernama lengkap Jimmy Lin Chih-ying ini merupaka seorang aktor, pembalap, dan penyanyi asal Taiwan.

Jimmy Lin yang merupakan pria kelahiran 15 Oktober 1974 ini menjadi aktor yang punya banyak penggemar di tahun 90-an.

Anak kedua dari lima bersaudara ini mengawali karier di usia 16.

Mulanya ia terjun dan belajar di dunia tekni drama dan fotografi di Gua Hang.

Mengutip MyDramaList, Lin di usia 17 tahun merilis album debutnya, Not Every love Song Has Fond Memories.

Album perdananya tersebut pun membuat namanya dikenal di hampir penjuru Asia.

Lin menjadi penyanyi termuda yang pernah mengadakan konser di Hong Kong Coliseum, karena baru berusia 18 tahun saat itu.

Ia menikah dengan mantan model Kelly Chen dan dikaruniai tiga anak, Kimi, dan si kembar Jenson-Kyson.

Selain menyanyi, ia juga juga menyukai dunia balap.