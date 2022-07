Chord Gitar Ternyata Hanya Kamu - Stevan Pasaribu dan Brisia Jodie, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Ternyata Hanya Kamu dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Stevan Pasaribu dan Brisia Jodie.

Lagu Ternyata Hanya Kamu dari Stevan Pasaribu dan Brisia Jodie ini dirilis pada 25 Maret 2022 lalu.

Baru saja dirilis lagu Ternyata Hanya Kamu kini telah viral dan masuk dalam daftar lagu terpopuler di TikTok.

Lagu kolaborasi antara Stevan Pasaribu dan Brisia Jodie ini bercerita tentang cinta sejati yang pasti akan kembali dan bersama lagi.

Chord Gitar Ternyata Hanya Kamu - Stevan Pasaribu dan Brisia Jodie:

Intro :

G Em C D

nananana na ooh..

G Em

ingin ku ulang kembali..

C D

kisah kita..

G Em

cerita yang tlah terjadi..

C D

cinta kita..

Cm

semua..

-Bb F Bb

yang tlah terbagi indah denganmu..

-Am Gm

dahulu..

Cm D

membuatku.. mengerti cintamu..

Reff :

E A

ternyata hanya kamu..

F#m B

tempat untuk hatiku..

E/G# A

takkan lagi aku mencari..

F#/Bb B

karna hanya kamu..

C -D G C D G

ho wo.. selama jauh darimu..

Em C D

aku pun mengerti..

G C D G

penuh hatiku denganmu..

Em C D

takkan pernah terganti..

tak pernah terganti..

Cm

semua..

-Bb F Bb

yang tlah terbagi indah denganmu..

-Am Gm

dahulu.. hmm..

Cm D

membuatku.. mengerti cintamu..

Reff :

E -E/G# A -E/G#

ternyata hanya kamu..

F#m B

tempat untuk hatiku..

E/G# A

takkan lagi aku mencari..

F#/Bb B

karna hanya kamu.. ho ooo..

E -E/G# A -C#/F

kembali bersamaku..

F#m E B

takkan ada yang lain..

E A

hanya denganmu ku bahagia..

B C#m F#m B E

ku kembali berlabuh disisimu..

C#m

huwo oo.. oh hanya kamu..

F#m

tempat untuk hatiku..

F#m C

takkan lagi aku mencari..

B C (F)

kembali bersamaku.. hoo.. hoo..

(overtune)

F -F/A Bb -F/A

ternyata hanya kamu..

Gm F C

tempat untuk hatiku..

F/A Bb

takkan lagi aku mencari..

G/B C# C

karna hanya kamu.. huu..

F -F/A Bb -D/F#

kembali bersamaku..

Gm F C

takkan ada yang lain..

F/A Bb

hanya denganmu ku bahagia..

C-A/C# Dm C#

ku kem-ba-li.. ku kembali..

C Dm Gm C Dm C

ku kembali berlabuh disisimu uuu..

Gm C F

tlah utuh kau dan a..ku..

Video Klip Ternyata Hanya Kamu - Stevan Pasaribu dan Brisia Jodie:

(Tribunnews.com)

