Masih Masa Penyembuhan, Ruben Onsu Rela Urus Konser Betrand Peto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ruben Onsu akhir-akhir ini kondisinya terbilang kurang baik. Ya, Ruben Onsu sakit dan saat ini dalam tahap penyembuhan.

Kendati Ruben Onsu sakit, ia tetap rela mengurus konser putranya, Betrand Peto yang akan digelar pada 22 Oktober 2022 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat.

Diketahui sejak Ruben Onsu sakit, beberapa pengobatan pun telah dijalani oleh suami Sarwendah itu.

Hingga kini diakui Ruben Onsu dirinya masih terus mengawali pengobatan.

"Memang saya ini masih terus berobat," ujar Ruben Onsu ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2022).

Lebih lanjut, Ruben menyebut konser sang putra menjadi penyemangat untuk dirinya bisa kembali dengan kondisi yang normal.

"Tentang konser ini tentu tidak jadi beban ini lah jadi penyemangat buat saya," kata Ruben Onsu.

"Dua bulan nggak dapat judul konser, akhirnya ketika mendapat ini saya fokus banget akhirnya saya dapat judul," terang ayah 3 anak itu.

Ayah tiga anak itu pun menyebut banyak menghabiskan waktu luang untuk masa penyembuhan. Sehingga ia bnyak memikirkan idei-ide bermanfaat bagi dirinya maupun keluarga.