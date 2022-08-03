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Lirik Lagu

Lirik Lagu Snap - Rosa Linn: Snappin' 1, 2, Where Are You? You're Still In My Heart

Berikut ini lirik lagu Snap - Rosa Linn. Petikan liriknya yakni "Snappin' 1, 2, Where are you?"

Penulis: Miftah Salis
zoom-inlihat foto Lirik Lagu Snap - Rosa Linn: Snappin' 1, 2, Where Are You? You're Still In My Heart
Instagram @rosalinnmusic
Foto Rosa Linn saat menyanyikan lagu Snap- Berikut ini lirik lagu Snap - Rosa Linn. Petikan liriknya yakni "Snappin' 1, 2, Where are you?" 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Snap - Rosa Linn.

Petikan liriknya yakni "Snappin' 1, 2, Where are you? You're still in my heart"

Lagu Snap dirilis pada Maret 2022 lalu.

Rosa Linn merupakan penyanyi asal Armenia.

Melalui lagu Snap, Rosa Linn menjadi perwakilan negaranya dalam kontes Eurovision 2022.

Lagu Snap kini banyak dipakai oleh pengguna media sosial TikTok maupun Instagram sebagai backsound video mereka.

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Lirik lagu Snap:

It's 4 AM

I can't turn my head off

Wishing these memories would fade

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Sumber: TribunSolo.com
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Snap - Rosa Linn
Lirik Lagu Snap - Rosa Linn
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Rosa Linn
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