Chord Gitar Brain Stew - Green Day: I'm Having Trouble Trying to Sleep I'm Counting Sheep

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Brain Stew yang dinyanyikan oleh Green Day.

Green Day mengunggah video klip Brain Stew di kanal YouTube-nya pada 27 Oktober 2009.

Brain Stew tergabung dalam album Insomniac (1995).

Selengkapnya, simak chord gitar berikut ini.

Chord Gitar Brain Stew - Green Day

[Intro]

G# F# F E D# x2

G# F# F E D#

I'm having trouble trying to sleep

G# F# F E D#

I'm counting sheep but running out

G# F#

As time ticks by

F E D#

And still I try

G# F# F

No rest for crosstops in my mind

E D#

On my own. Here we go

G# F# F E D# x2

G# F# F E D#

My eyes feel like they're gonna bleed

G# F# F E D#

Dried up and bulging out my skull

G# F#

My mouth is dry

F E D#

My face is numb

G# F# F

F----d up and spun out in my room

E D#

On my own. Here we go

G# F# F E D# x2

G# F# F E D#

My mind is set on overdrive

G# F# F E D#

The clock is laughing in my face

G# F#

A crooked spine

F E D#

My sense's dulled

G# F# F

Passed the point of delirium

E D#

On my own. Here we go

G# F# F E D# x2

G# F# F E D#

My eyes feel like they're gonna bleed

G# F# F E D#

Dried up and bulging out my skull

G# F#

My mouth is dry

F E D#

My face is numb

G# F# F

F----d up and spun out in my room

E D#

On my own. Here we go

G# F# F E D# x4

G#

