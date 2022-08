5 Drama Korea Tayang Agustus 2022: Ada If You Wish Upon Me Dibintangi Ji Chang Wook

TRIBUNNEWS.COM - Simak lima drama Korea yang tayang pada Agustus 2022.

Sejumlah drama Korea terbaru siap menemani waktu luangmu.

Drama untuk bulan Agustus hadir dengan berbagai genre yang menarik.

Drama yang dibintangi Ji Chang Wook berjudul If You Wish Upon Me segera tayang pada 10 Agustus 2022.

Sementara itu, The Law Cafe yang diadaptasi dari webcomic "Beobdaero Saranghara" akan hadir mulai 29 Agustus 2022, mendatang.

Berikut daftar drama yang tayang Agustus 2022 lengkap dengan sinopsisnya:

Baca juga: Bintangi Drama Korea The Glory, Song Hye-kyo Perankan Sosok Pemarah yang Siap Balas Dendam

1. If You Wish Upon Me

Drama Korea If You Wish Upon Me tayang 10 Agustus 2022.

If You Wish Upon Me akan hadir di KBS2 dan VIU mulai 10 Agustus 2022.

Drama ini akan tayang setiap Rabu dan Kamis pukul 21.50 waktu Korea Selatan.

Drama If You Wish Upon Me merupakan garapan sutradara Kim Yong-Wan dan ditulis oleh Jo Ryeong-Soo.