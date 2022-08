Chord Gitar Lagu Sang Dewi - Titi DJ: Walaupun Dirimu Tak Bersayap

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Sang Dewi yang dipopulerkan oleh penyanyi Titi DJ.

Lagu Sang Dewi dirilis pada 2001 lalu.

Kini lagu Sang Dewi kembali viral setelah di-cover oleh penyanyi Lyodra Ginting feat Andi Rianto.

Berikut kutipan lirik lagu Sang Dewi yang viral TikTok: walaupun dirimu tak bersayap ku akan percaya.

Chord Gitar Sang Dewi - Titi DJ:

INTRO: Em Am B - E7 - C - B

Em Am7

Walaupun jiwaku pernah terluka

D7 G

Hingga nyaris bunuh diri

B Em Am7

Wanita mana yang sanggup hidup sendiri

F#m7-5 B

Di dunia ini

Em Am7

Walaupun t'lah kututup mata hari

D7 G

Begitupun telingaku

B Em C

Namun bila di kala cinta memanggilmu

F#m7-5 B

Dengarlah ini

E A

Walaupun dirimu tak bersayap

F#m7 B

Ku akan percaya

E A Am

Kau mampu terbang bawa diriku

G#m7 C#m7 F#m7 B

Tanpa takut dan ragu

INTRO: Em Am7 F#m7-5 C - B

Em Am7

Walaupun mulutku pernah bersumpah

D7 G

Tak sudi lagi jatuh cinta

B Em C

Wanita seperti diriku pun ternyata

C#dim F#7 B

Mudah menyerah

E A

Walaupun kau bukan titisan dewa

F#m7 B

Ku takkan kecewa

E A Am

Karena kau jadikanku sang dewi

G#m7 C#m7 F#m7 B

Dalam taman surgawi

INTRO: Em F# Em B7 (2x)

Em Am7 F E C7

F A#

Walaupun dirimu tak bersayap

Gm7 C

Ku akan percaya

F A# A#m

Kau mampu terbang bawa diriku

Am7 Dm7 Gm7 C

Tanpa takut dan ragu

F A#

Walaupun kau bukan titisan dewa

Gm7 C

Ku takkan kecewa

F A# A#m

Karena kau jadikanku sang dewi

Am7 Dm7 Gm7 C

Dalam taman surgawi

CODA: F Dm G C F

