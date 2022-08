Sinopsis dan Daftar Pemain Drakor If You Wish Upon Me, Tayang 10 Agustus 2022

Ji Chang Wook dalam drama Korea If You Wish Upon Me. Berikut sinopsis dan daftar pemain drama If You Wish Upon Me.

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis drama Korea If You Wish Upon Me, beserta daftar pemainnya.

If You Wish Upon Me hadir di KBS2 dan VIU mulai 10 Agustus 2022, besok.

Drama ini dapat disaksikan setiap Rabu dan Kamis pukul 21.50 waktu Korea Selatan.

Drama If You Wish Upon Me disutradarai oleh Kim Yong-Wan.

Sementara skenario ditulis oleh Jo Ryeong-Soo.

Dengan bintang utamanya ada Ji Chang Wook, Sung Dong II hingga Sooyoung.

Dikutip dari AsianWiki, serial drama ini terinspirasi oleh Ambulance Wish Foundation, yang awalnya dimulai di Belanda.

Program amal memberikan harapan kepada pasien yang sakit parah.

Sinopsis If You Wish Upon Me

If You Wish Upon Me mengisahkan khidupan Yoon Gyeo-Rye (Ji Chang-Wook) sangat sulit.