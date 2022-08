Daftar Pemain Drama Korea If You Wish Upon Me, Dibintangi Ji Chang Wook hingga Soo Young SNSD

If You Wish Upon Me Cover Drakor - Inilah daftar pemain If You Wish Upon Me, drama Korea yang mulai tayang 10 Agustus 2022, berikut sinopsis dan link nontonnya.

TRIBUNNEWS.COM - Simak daftar pemain If You Wish Upon Me, lengkap dengan sinopsis dan link nontonnya.

Drama Korea If You Wish Upon Me ini mulai tayang 10 Agustus 2022.

Mengutip dari mydramalist.com, If You Wish Upon Me ini akan tayang dalam 16 episode.

Drama Korea If You Wish Upon Me ini menceritakan tentang kisah perawat yang mencoba memberi harapan pada orang yang sedang sakit.

If You Wish Upon Me dibintaingi oleh berbagai aktris dan aktor, seperti Ji Chang Wook, Sung Dong II hingga Soo Young SNSD.

Ji Cang Wook memerankan tokoh utama yaitu Yoon Gyeo Rye, Sung Dong II sebagai Kang Tae sik, dan Soo Young personel SNSD sebagai Seo Yeon Joo.

Daftar Pemain If You Wish Upon Me:

Ji Chang-Wook sebagai Yoon Gyeo-Rye

Sung Dong Il sebagai Kang Tae-Sik

Soo young (SNSD) sebagai Seo Yeon-Joo