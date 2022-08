Chord Gitar Tak Apa Tanpamu - Chintya Gabriella: Ternyata Aku Tidak Apa, Walau Aku Tak Punya Kamu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar Tak Apa Tanpamu, beserta lirik lagu dan video klipnya.

Lagu berjudul Tak Apa Tanpamu dinyanyikan oleh Chintya Gabriella.

Tak Apa Tanpamu dirilis pertama kali oleh Chintya Gabriella pada Agustus 2022.

Lagu Tak Apa Tanpamu menjadi single terbaru dari Chintya Gabriella.

Lirik lagu Tak Apa Tanpamu menceritakan tentang kisah seseorang yang ternyata kuat menjalani kisahnya sendiri meski tak bersama dengan kekasihnya.

Hingga saat ini video klip Jatuh Cinta telah ditonton sebanyak 135 ribu kali di YouTube.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Apa Tanpamu - Chintya Gabriella:

Intro : C G Am Gm C

ha aa aaa

F Em Dm G

aaaaa..

F Fm

kau pernah.. menjadi..

C

yang terbaik..

Am Dm

di hatiku yang kurindukan..

G

yang terdalam..

F

dan kau pergi..

Fm C

tinggalkan.. ku sendiri..

Am Dm

yang lelah dilatih rinduku..

G

kepadamu..

Reff :

C G

ternyata aku.. tidak apa..

Am Gm C

walau aku tak punya kamu

F Em Am

ku bahagia tanpa kamu

Dm G F G

walau tak ada dirimu.. huuu..

F

dan kau pergi..

Fm C

tinggalkan.. ku sendiri..

Am Dm

yang lelah dilatih rinduku..

G Am-Bm

kepadamu..

Reff :

C G

ternyata aku.. tidak apa..

Am Gm C

walau aku tak punya kamu

F Em Am

ku bahagia tanpa kamu

Dm C Bb G

walau tak ada dirimu..

C G

mungkin pernah.. aku menyesal..

Am Gm C

tapi tidak tuk waktu yang lama

F Em Am

ku bahagia tanpa kamu

Dm

kamu tak sepenting

G (F)

sebentuk utuh hatiku..

Musik : F Fm Em D#m Dm..G..

Reff :

C G

ternyata aku.. tidak apa..

Am Gm C

walau aku tak punya kamu

F Em Am

ku bahagia tanpa kamu

Dm C Bb G -A

walau tak ada dirimu..

D A F#m

mungkin pernah.. aku menyesal..

Bm Am D

tapi tidak tuk waktu yang lama

G F#m Bm

ku bahagia tanpa kamu

Em

kamu tak sepenting

A (G)

sebentuk utuh hatiku..

Outro : G Gm F#m Bm Em

mm haaa.. haaaaaa..

Video Klip Tak Apa Tanpamu - Chintya Gabriella:

