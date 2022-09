Sinopsis If You Wish Upon Me Episode 8 di Viu, Spoiler: Akhirnya Ji Chang Wook dan Sooyoung Kencan

Ji Chang Wook (kiri) dan Sooyoung SNSD (kanan) - saat beradu akting dalam drama Korea If You Wish Upon Me

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini spoiler sinopsis drama Korea If You Wish Upon Me episode 8 yang bisa disaksikan di Viu.

Spoiler If You Wish Upon Me episode 8 mendatang, dikutip Soompi.com, Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD akan berkencan.

If You Wish Upon Me adalah drama Korea terbaru Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD yang rilis perdana pada Rabu (10/8/2022).

Ji Chang Wook berperan sebagai Yoon Gyeo Re, seorang pria dengan kehidupan yang sulit dan penuh perjuangan.

Namun, ketika ia menjadi sukarelawan di rumah sakit, kehidupnya berubah secara tidak terduga.

Ia juga ingin membantu mewujudkan keinginan pasien.

Sooyoung membintangi drama sebagai Seo Yeon Joo, seorang perawat tangguh dan ceria di rumah sakit.

Ia terobsesi dengan olahraga, sementara Sung Dong Il berperan sebagai Kang Tae Shik, kepala sukarelawan Tim Genie.

Spoiler If You Wish Upon Me Episode 8

Yoon Gyeo Re dan Seo Yeon Joo memiliki chemistry yang cukup kuat.