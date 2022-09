Sosok Kim Min Jae, Pemeran Jin Moo Hak di Drama Korea Dali and Cocky Prince

Kim Min Jae - Inilah sosok Kim Min Jae, pemeran utama dalam drama Korea Dali and Cocky Prince yang berperan sebagai Jin Moo Hak, ini fakta menariknya.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah sosok Kim Min Jae, aktor muda dan tampan yang menjadi pemeran utama di Drama Korea Dali and Cocky Prince.

Kim Min Jae, aktor muda berparas tampan ini kembali membintangi drama Korea bergenre romantis, berjudul Dali and Cocky Prince.

Drama Korea Dali and Cocky Prince baru tayang di kanal KBS2.

Mengutip dari viu.com, drama ini menjadi proyek pertama Kim Min Jae di tahun 2021, setelah ia sukses memerankan drama Do You Like Brahms?.

Pada drama kali ini ia memerankan sosok karakter utamanya.

Kim Min Jae berperan sebagai Jin Moo Hak, yang merupakan sosok direktur muda yang sangat sukses.

Sosok Kim Min Jae

Kim Min Jae lahir pada 1 November 1996 di Korea.

Dikutip dari kprofiles.com, Ia memiliki nama panggung ""Real.be".

Min Jae dulunya merupakan kontestan dari ajang Show Me the Money Season 4.