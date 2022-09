Jadwal Film Bioskop XXI Surabaya Kamis 8 September 2022: Mendarat Darurat dan Miracle in Cell No. 7

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal film bioskop XXI di Surabaya hari ini, (8/9/2022).

Film ditayangkan di beberapa bioskop XXI di Surabaya, seperti Ciputra World XXI, Galaxy XXI, Len Marc XXI, Royal XXI, hingga Tunjangan XXI.

Bioskop XXI menayangkan film Mendarat Darurat, Miracle in Cell No. 7, Sayap-sayap Patah, The Invitation dan Mumun.

Selain itu, ada juga film Orphan: First Kill, Spiderman, dan Mencuri Raden Salen.

Berikut jadwal film bioskop XXI di Surabaya, Tribunnews mengutip dari 21cineplax:

Baca juga: Jadwal Film Bioskop XXI Surabaya Rabu 7 September 2022: The Invatition, Mumun, Spiderman

Ciputra World XXI

Mendarat Darurat

/ 12.00 / 14.25 / 16.50 / 19.15 / 21.40 /

Miracle in Cell No. 7

/ 12.15 / 15.10 / 18.05 / 21.00 /

Mencuri Raden Saleh

/ 13.20 / 16.25 / 17.25 / 19.30 /

Emergency Declaration

/ 12.25 / 15.15 / 18.05 / 20:55 /