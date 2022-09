ONE OK ROCK Rilis Album ke-10 Luxury Disease, Indonesia jadi Pendengar Nomor 1 di Ranking iTunes

ONE OK ROCK akhirnya kembali meluncurkan karya 'Luxury Disease' setelah 3,5 tahun dari album terakhir 'Eye of the Storm.

Kini band asal Jepang itu merilis album baru mereka, 'Luxury Disease' pada Jumat (9/9/2022) dini hari waktu setempat.

Sebelumnya, ONE OK ROCK lebih dulu merilis beberapa single yang menjadi bagian dari album ini.

Single tersebut adalah Renegades dan Broken Heart of Gold yang menjadi original soundtrack Rurouni Kenshin Final/Beginning.

Kemudian Wonder yang dikenalkan di konser virtual Field of Wonder di tengah pandemi 2020 lalu.

Terbaru ada Save Yourself dan Let Me Let You Go, serta Vandalize sebagai ost Sonic Frontiers.

Seperti biasa ONE OK ROCK menyiapkan dua versi untuk album mereka, yakni Internasional Version dan Japanese Version.

Luxury Disease menjadi album ke-10 sejak ONE OK ROCK terbentuk pada tahun 2005 dengan personel aktif Takahiro Moriuchi sebagai vokalis, Toru Yamashita sebagai leader sekaligus gitaris, Ryota Kohama sebagai bassist, dan Tomoya Kanki sebagai drummer.

Nama album ini sendiri diambil dari terjemahan album pertama mereka, Zeitakubyō yang berarti sama yakni 'Penyakit Mewah'.

Dikutip dari Apple Music, Takahiro Moriuchi menyebut bahwa album ini adalah hasil inspirasi mereka setelah tampil di lintas benua.