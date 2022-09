NCT 127 Akan Gelar Konser di ICE BSD Jakarta 5 November 2022, Ini Perkiraan Harga Tiketnya

TRIBUNNEWS.COM - Sub unit boy group Korea Selatan, NCT yaitu NCT 127 akan menggelar konser di ICE BSD Jakarta.

Diketahui, NCT 127 akan menggelar konser yang bertajuk "Neo City The Link" di Jakarta pada 5 November 2022.

Hal tersebut diumumkan oleh akun Instagram @dyandraglobal pada Sabtu (10/9/2022), hari ini.

"NCT 127 2ND TOUR ‘NEO CITY : JAKARTA – THE LINK’

"We are thrilled to announce that @nct127 will be making their stop in Jakarta for their second tour! Saturday, 5 November 2022" tulis akun tersebut.

Konser NCT 127 tersebut akan digelar lebih tepatnya di Hall 7-8, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD.

Lalu berapa harga tiket konser NCT 127 di Jakarta 2022?

Harga tiket konser NCT 127 di Jakarta 2022 hingga saat ini belum diketahui secara resmi.

Pihak promotor mengakatakan, info mengenai konser NCT 127 akan disampaikan segera.

Namun, jika melihat harga tiket konser NCT 127 sebelumnya yang diadakan di Singapura, harga tiket konser NCT 127 dibanderol mulai dari 168 dolar Singapura atau Rp 1.780.725.56 hingga 288 dolar Singapura atau Rp 3.052.672.39, dikutip dari akun Twitter @oneproductionsg.