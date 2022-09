Lirik dan Terjemahan Lagu Mary On A Cross - Ghost, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Mary On A Cross yang dipopulerkan oleh grup asal Swedia, Ghost.

Lagu Mary On A Cross dirilis di kanal YouTube Ghost pada 13 September 2019.

Lagu sound Mary On A Cross tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik: you go down just like Holy Mary, Mary on a, Mary on a cross.

Hingga kini audio lagu tersebut telah didengarkan lebih dari 18 juta kali di YouTube.

Lirik Lagu Mary On A Cross - Ghost:

We were speeding together down the dark avenues

But besides all the stardom, all we got was blues

But through all the sorrow, we’ve been riding high

And the truth of the matter is I never let you go, let you go

We were scanning the cities, rocking to pay their dues

But besides all the glamour, all we got was bruised

But through all the sorrow, we’ve been riding high

And the truth of the matter is I never let you go, let you go





You go down just like Holy Mary, Mary on a, Mary on a cross

Not just another bloody Mary, Mary on a, Mary on a cross

If you choose to run away with me, I will tickle you internally

And I see nothing wrong with that

We were searching for reasons to play by the rules

But we quickly found out it was just for fools

Now through all the sorrow, we’ll be riding high

And the truth of the matter is I never let you go, let you go





You go down just like Holy Mary, Mary on a, Mary on a cross

Not just another bloody Mary, Mary on a, Mary on a…





You go down just like Holy Mary, Mary on a, Mary on a cross

Your beauty never ever scared me, Mary on a, Mary on a cross

If you choose to run away with me, I will tickle you internally

And I see nothing wrong with that



(Mary on a, Mary on a cross) Nothing wrong with that

(Mary on a, Mary on a cross) Nothing wrong with that

(Mary on a, Mary on a cross)

(Mary on a) Mary on a cross

Terjemahan Lagu Mary On A Cross - Ghost:

Kita melaju bersama di jalan yang gelap

Tapi selain semua ketenaran, yang kita dapatkan hanyalah blues

Tapi melalui semua kesedihan, kita telah naik tinggi

Dan kebenaran dari masalah ini adalah aku tidak pernah membiarkan kamu pergi, biarkan kamu pergi

Kita memindai kota-kota, bergoyang untuk membayar iuran mereka

Tapi selain semua kemewahan, yang kita dapatkan hanyalah memar

Tapi melalui semua kesedihan, kita telah naik tinggi

Dan kebenaran dari masalah ini adalah aku tidak pernah membiarkan kamu pergi, biarkan kamu pergi

Kamu turun seperti Maria Suci, Maria di atas, Maria di kayu salib

Bukan hanya Mary yang berdarah, Mary di atas, Mary di atas salib

Jika kamu memilih untuk melarikan diri denganku, aku akan menggelitik kamu secara internal

Dan aku tidak melihat ada yang salah dengan itu

Kita sedang mencari alasan untuk bermain sesuai aturan

Tapi kita segera mengetahui bahwa itu hanya untuk orang bodoh

Sekarang melalui semua kesedihan, kita akan naik tinggi

Dan kebenaran dari masalah ini adalah aku tidak pernah membiarkan kamu pergi, biarkan kamu pergi

Kamu turun seperti Maria Suci, Maria di atas, Maria di kayu salib

Bukan hanya Mary berdarah lain, Mary di atas, Mary di …





Kamu turun seperti Maria Suci, Maria di atas, Maria di kayu salib

Kecantikanmu tidak pernah membuatku takut, Maria di atas, Maria di kayu salib

Jika kamu memilih untuk melarikan diri denganku, aku akan menggelitik kamu secara internal

Dan aku tidak melihat ada yang salah dengan itu

(Maria di atas, Maria di atas salib) Tidak ada yang salah dengan itu

(Mary on a, Mary on a cross) Tidak ada yang salah dengan itu

(Maria di atas, Maria di atas salib)

(Maria di atas a) Maria di kayu salib

