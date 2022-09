Kini Yakin Sebut Glenca Chysara Calon Istri, Rendi Jhon Harap Langgeng Sampai Tua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rendi Jhon telah menyebut Glenca Chysara sebagai calon istrinya.

Ia mengatakan demikian setelah lamarannya diterima pada 9 September lalu.

Kemudian dipertegas lagi dalam momen lamaran resmi yang dihadiri orangtua dan keluarga kedua pihak pada Minggu, 18 September.

Rendi menyebut Glenca calon istri saat memberi kejutan spesial, seperti tampak pada postingan Instagramnya beberapa waktu lalu.

"A very big surprise for my very special wife-to be (calon istri)!" tulis Rendi dalam keterangan.

Pada video yang diunggahnya, Rendi menutup mata Glenca sambil menuntunnya berjalan menuju foodtruck pink dihiasi balon-balon warna senada.

Glenca sejenak terkejut. Senyumnya merekah dan hatinya berbunga-bunga.

"2 cheesecake rasa spesial favorit kamu dan aku, kupersembahkan collab dengan Kibo Cheese kali ini sebagai tanda cinta kita yang abadi dan langgeng ini sampai kita tua nanti," lanjut Rendi.

Namun demikian, Rendi dan Glenca belum mau terus terang soal jadwal pernikahan mereka.