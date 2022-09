TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar lagu NCT 127 yang paling banyak didengarkan di Spotify.

Nama NCT 127 diambil dari akronim Neo Culture Technology.

Sedangkan angka 127 merupakan koordinat buju dari Seoul, Korea Selatan.

NCT 127 merupakan sub unit dari grup vokal NCT.

NCT 127 ini memulai debutnya pada 7 Juli 2016 lalu.

Selama NCT 127 berkarier, banyak lagu yang menjadi hits.

Berikut ini Tribunnews.com rangkum lima lagu NCT 127 yang paling banyak didengarkan di Spotify

Cherry Bomb (107 juta)

ppallippalli pihae Right

Cherry bomb feel it yum

ppallippalli pihae Right

Cherry bomb feel it yum

ppallippalli pihae Right

Cherry bomb feel it yum

ppallippalli pihae Right

Cherry bomb feel it yum

I'm the biggest hit

I'm the biggest hit on this stage

I'm the biggest hit

I'm the biggest hit on this stage

I'm the biggest hit

I'm the biggest hit on this stage

I'm the biggest hit

I'm the biggest hit on this stage