Ariel NOAH Merasa Dirinya Mirip Bapak-bapak, Tertawakan Ucapannya Sendiri

TRIBUNNEWS.COM - Ariel NOAH merasa dirinya tiba-tiba seperti sosok bapak-bapak gara-gara ucapannya sendiri.

Ucapan ini dilontarkan Ariel saat Band NOAH menjadi salah satu line up yang tampil pada We The Fest 2022 day 2 Sabtu (24/9/2022).

Tampil sederhana dengan menggunakan kaos putih dan celana jeans, Ariel NOAH tampak lebih leluasa saat bernyanyi.

Menyanyikan beberapa lagu, Ariel menggoda para penonton dengan menanyakan apakah dirinya harus bernyanyi lagu lama atau barunya.

"Kita nyanyiin lagu lama atau baru nih?," tanya Ariel kepada penonton.

"LAMAAAA!!!!," seru penonton secara kompak untuk menyaksikan penampilan Ariel.

Ariel pun menyanyikan beberapa lagunya seperti Separuh Aku, Mendekati Lugu, Ku Katakan Dengan Indah, Mungkin Nanti, dll.

Melihat antusias penonton, ayah dari Alleia ini menanyakan keadaan para penonton.

"Saya juga pernah kecil, maksudnya pernah nonton konser," ungkap Ariel.

"Tapi saya mau pesan, kalian jangan lupa makan yaaa," lanjut Ariel.

Tampak begitu perhatian, Ariel pun merasa bahwa dirinya seperti bapak-bapak yang banyak bicara.

"Duh kaya bapak-bapak deh gue," ungkap Ariel sambil tertawa.