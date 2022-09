Chord Cintaku Kandas di Rerumputan - Ebiet G Ade: Aku Mulai Resah Menunggu Engkau Datang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Cintaku Kandas di Rerumputan, lagu yang dipopulerkan oleh Ebiet G Ade.

Lagu Cintaku Kandas di Rerumputan ini termuat di album Perjalanan Vol 1, dirilis pada 1988 silam.

Inilah Chord Cintaku Kandas di Rerumputan

Intro : G D G 2X

G C G D G

G C G D D-C-B-Am-G

G D G

Aku mulai resah

D G

Menunggu engkau datang

C G

Berpita jingga sepatu hitam

C D

Kau bawa cinta yang aku pesan

G D G

Aku mulai ragu

D G

Dengan keberanianku

C G

Mengapa cinta kau tawarkan

C D

Betapa baik yang kau minta

C D

Aku merasa terjebak

Bm Em

Dalam lingkaran membiusku

C D

Namun dorongan jiwa

G

Tak sanggup ku tahan

Iblis manakah yang merasuk

Aku memilih cara ini

Mungkin karena ku merasa

Tak punya apa-apa

(*)

C G

Dan ketika engkau datang

D G

Aku pejamkan mataku

C G

Samar ku dengar suaramu

D

Lembut memanggil namaku

G

Seketika sukmaku melambung

C G

Kuputuskan untuk berlari

D

Menghindarimu sejauh mungkin

G

Cintaku kandas di reruntuhan

G D G

ho hoho hoho 2x

C

du du dududu

G

du du dududu

D G

du du dududu hoho hoho

C

du du dududu

G

du du dududu

D

du du dududu

D-C-B-Am-G

Intro : G D G 2X

G C G C D

D-C-B-Am-G

G D G

Aku mulai sadar

D G

Cinta tak mungkin ku kejar

C G

Akan ku tunggu, harus ku tunggu

C G

Sampai saatnya giliranku

Back to (*)

