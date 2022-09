Lirik Lagu ELEVEN - IVE Japanese Version, Lengkap dengan Terjemahan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu ELEVEN yang dipopulerkan oleh IVE

Sebelumnya, IVE debut dengan single ELEVEN versi orginalnya berbahasa korea, yang rilis Desember 2021.

Kemudian, melalui label rekaman Sony Music Japan, pada 18 September 2022, IVE merilis single berjudul ELEVEN versi bahasa Jepang.

Video musik berjudul ELEVEN versi jepang ini, telah ditonton 4,1 juta kali.

Merilis lagu berbahasa Jepang adalah sebagai bentuk IVE menyenangkan hati para fansnya di negeri matahari terbit.

Girl group besutan Startship Entertainment ini beranggotakan 7 member.

Yaitu Wooyoung, Rei, Yujin, Leeseo, Ga-eul dan Liz.

Simak lirik lagu Eleven - IVE versi Jepang

Taikutsu na manazashi

Muhyoujou datta ano hi

Terasu hikari back in force

Hitomi no naka wa odd

Mebae sakimidareteku no blue

Atashi ga daiteru kanjou wa true

Sono namae tsubuyaku tabi ni kyun

Kokkara saki wa karafuru na anji