Chord Gitar Surat Undangan - Poppy Mercury: Suratku Engkau Balas dengan Undangan

Ilustrasi Chord gitar Surat Undangan - Poppy Mercury yang dimainkan dari kunci Am dengan lirik Tak pernah kubayangkan Begini jadinya Suratku engkau balas.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Surat Undangan dari Poppy Mercury.

Chord Surat Undangan pada artikel ini dimainkan dari kunci Am.

Chord Gitar Surat Undangan - Poppy Mercury

[Intro] Am..F..Am..G..

Am..F..Dm..E..F..G..

Am..F..Am..G..

Am Dm

Tak pernah kubayangkan

G Am

..Begini jadinya

F Dm

Suratku engkau balas

E Am F..Am..G..

..Dengan undangan

Am Dm

Kalau memang tak mau

G Am

..Baiknya kau katakan

F Dm

Agar ku tak berharap

E Am

..Cinta darimu

F G

Kurela sudah begini jadinya

C E

cintaku padamu..

Am F

Surat undanganmu pernikahan itu

Dm E

Kugenggam erat di tanganku

Am F

Hanya doa restu yang kupersembahkan

Dm E

Semoga engkau bahagia

[Reff]

C G F G

..Sendiri lagi …seperti dahulu

C Dm (Dm-E-F)

..Tanpa dirimu

F E

..di sisiku

Am Dm

Tetes air mataku

G Am

..hatiku pedih

F Dm

Membasahi undangan

E Am

..pernikahanmu

[Int] F…Dm..E..

Am..F..G..C..E..

Am F

Surat undanganmu pernikahan itu

Dm E

Kugenggam erat di tanganku

Am F

Hanya doa restu yang kupersembahkan

Dm E

Semoga engkau bahagia..

[Reff]

C G F G

..Sendiri lagi …seperti dahulu

C Dm (Dm-E-F)

..Tanpa dirimu

F E

..di sisiku

(2x)

[Outro] F..G..C.., F..G..

Am G Am

(Tribunnews.com)