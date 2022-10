Chord Gitar Kabari Aku - Jamrud: Aku di Sini, Kau Ada di Sana, Membentang Luas Samudra Biru

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Kabari Aku yang dipopulerkan oleh grub musik, Jamrud.

Lagu Kabari Aku merupakan singel dalam album keempat Jamrud yang bertajuk Ningrat.

Album tersebut dirilis pada tahun 2000, silam.

Kabari Aku - Jamrud

[intro] C



C F

Aku di sini, kau di sana

C F

Membentang luas samudra biru, memisahkan kita

G F

Ingin ku, berenang ke kotamu,

G F C F

tapi pasti tenggelam dan kau sedih



C F

Kirimi aku, kabarmu di sana,

C F

lewat telepon, surat, faksmili, ngobatin rinduku

G F

Kirim juga, foto ukuran jumbo,

G F

biar nanti ku pajang di kamarku



[Reff]



C

Ngurangin beban ini

Dm

Ngurangin sesak ini

F C

Ngurangin rasa ingin bertemu

C

Enggak perlu curiga,

Dm

karna tahu kau masih,

A# G

memegang janji yang dulu pernah kita s’pakati



C F C F



[*]

A# F C

Mungkin tak lama lagi, aku hadir di sana

A# F C

Atau tak lama lagi, kau yang ada di sini

C F

Aku di sini, kau ada di sana

C F

Membentang luas samudra biru, memisahkan kita

G F

Ingin ku, terbang bersama angin

G F

Tapi nanti, tersesat dan kau sedih

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Jangan Kau Pergi - Dadali: Cintaku Ini Abadi Untukmu

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Putih - Efek Rumah Kaca: Saat Kematian Datang, Aku Berbaring dalam

(Tribunnews.com)