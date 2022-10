TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Sorry - Pamungkas.

Lagu Sorry merupakan ciptaan dari Pamungkas.

Dirilis 2 Agustus 2018, lagu Sorry ini merupakan lagu ke-5 dalam album 'Walk The Talk'.

Lagu ini tak asing lagi bagi telinga masyarakat, lagu ini mempunyai arti penyesalan.

Makna lagu Sorry ini tentang penyesalan seseorang setelah meninggalkan kekasihnya.

Baca juga: Lirik Lagu Loser - Charlie Puth: Oh, Maybe I Must Have Been Out of My Mind

Setelah semuanya berakhir, seseorang tersebut merasa menyesal telah meninggalkannya.

Kemudian seseorang itu ingin memperbaiki semua serta meminta maaf atas semuanya.

Lirik dan terjemahan lagu Sorry - Pamungkas

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Sorry - Pamungkas, Kunci Dasar Mudah Dimainkan: For All The Things I Didnt Do

Sometimes I can't be on my own

Kadang aku tak bisa menjadi diriku sendiri