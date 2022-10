Lirik Lagu Loser - Charlie Puth: Oh, Maybe I Must Have Been Out of My Mind

Berikut lirik lagu Loser oleh Charlie Puth dalam artikel ini, lirik oh, maybe i must have been out of my mind.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Loser dalam artikel berikut ini.

Petikan liriknya yakni 'Oh, maybe i must have been out of my mind'.

Lagu berjudul Loser baru saja dirilis pada 7 Oktober 2022 dan dipopulerkan oleh penyanyi Charlie Puth.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Jangan Kau Pergi - Dadali: Cintaku Ini Abadi Untukmu

Lirik Lagu Loser - Charlie Puth

Oh, I'm such a loser

How'd I ever lose her?

Oh, maybe I must have been out of my mind

Now I'm a loser, why'd I have to lose her?

I'll never recover, I'll never be fine, 'cause I

I just might get a little too drunk so I won't think about us