Chord Gitar Ningrat - Jamrud: Macarin Kamu Gak Jauh Beda dengan Main Ludruk

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Ningrat yang dipopulerkan oleh grub musik, Jamrud.

Lagu Ningrat merupakan singel dalam album Jamrud dengan judul sama.

Album Ningrat dirilis pada tahun 2000, silam.

Ningrat - Jamrud

Macarin kamu gak jauh beda dengan main ludruk



Pake nanya silsilah golongan darah



Ningrat atau umum



F C

Biar ortumu seneng pak'le mu seneng

Dm G

bu'de mu seneng mbahmu juga seneng

F C Dm G

Ku ikut aja cengar cengir mirip Kebo di sawah



C F

Pak'e Bu'e ini abad baru bukan dunia wayang

Fm

Ngomongin darah biru sekarang orang ketawa



C F

Pak'le Bu'de dulu Rama Shinta sekarang si Madona

Fm

Dulu Gatot Kaca sekarang John Travolta



G Am G

Aku hanya ingin bercinta dengan kamu sendiri

F

Nggak perlu sianu siitu harus gini mesti gitu



C

ya ya ya ya hu hu...

Dm

ya ya ya ya hu hu...

F

ya ya ya ya hu hu...

C

ya ya ya ya hu hu...



Reff:

C Dm

Pasti ngapelku nggak pernah romantis

F C

Tiap datang di suguhin keris

C Dm

Mana ortumu pa'lemu bu'demu mbahmu

F C

Selalu ceramah



C

ya ya ya ya hu hu...

Dm

ya ya ya ya hu hu...

F

ya ya ya ya hu hu...

C

ya ya ya ya hu hu...



G G# F G G# F G

Tole, Lha kwe kwi sopo

G# F G

wani wanine macari anakku

G G# F G

lha piye to, wis rambute dowo

G# F G G# F G

badan'e tato'an pakeane semrawut

G# F

dasar wong edan



C F

Pa'e Bu'e dulu nenteng keris sekarang nenteng compo

Fm

Dulu iseng nyirih sekarang mainin valas

G Am G

Aku hanya ingin bercinta dengan kamu sendiri

F

Nggak perlu sianu siitu harus gini mesti gitu

(Tribunnews.com)