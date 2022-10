Single Baru D4vd Berjudul 'Romantic Homicide' Angkat Soal Patah Hati dan Dendam

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah merilis beberapa single yang menyentuh pemilik nama asli David Burke merilis single indie rock melankolis berjudul 'Romantic Homicide'.

Lirik yang dibawakan oleh D4vd, sapaan bekennya, berkisah tentang patah hati dan dendam.

Single tersebut sudah didengar oleh ratusan ribu pendengar di berbagai platform musik digital.

Kesuksesan single 'Romantic Homicide' tidak terduga oleh D4vd. Sebab ia membuat lagu itu seperti biasanya, tak ada hal khusus.

"Dalam lagu ini aku berikan perasaan yang dimiliki jutaan orang ketika mereka harus meninggalkan seseorang atau mereka ditinggalkan," kata D4vd dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Rabu (12/10/2022).

D4vd tumbuh sebagai remaja di pinggiran kota Houston yang tenang ia tertarik pada novel grafis dan manga Jepang terutama yang intens dan berdarah seperti Attack on Titan dan Demon Slayer.

Manga-manga yang ia baca itu kemudian dimasukan ke dalam imajinasinya sendiri dalam menjalani hidup. Sedikit banyak itu bisa mempengaruhinya dalam bermusik.

"Saya akan mengambil potongan-potongan dari manga ini dan menambahkannya ke dalam cerita dan dunia saya sendiri,” ujar D4vd.

Lagu-lagu awal D4vd menunjukkan kemampuannya dalam menyusun garis dan melodi sentimental di seluruh genre, seperti pada lagu surf-rock pada “Take Me to the Sun,” kemudian R&B dari “Right Now,” dan “DTN,”.

"Saya hanya mencoba membuat genre saya sendiri dan membangun komunitas di sekitar saya," tuturnya.