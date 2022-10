Profil DPR Ian, Mantan Leader Boy Group C-CLOWN, Awali Debut Solo Rilis Single So Beautiful

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil DPR Ian yang merupakan mantan leader boy group C-CLOWN.

DPR Ian memiliki nama asli Christian Yu.

Sementara DPR merupakan singkatan dari Dream Perfect Regime.

DPR Ian lahir di Sydney, Australia pada 6 September 1990, dikutip dari kprofiles.com.

DPR Ian menempuh pendidikan di Wollongong High School of the Performing Arts.

Kemudian DPR Ian melanjutkan studinya di University of Sydney untuk belajar sains dan seni.

Saat berusia 18 tahun, DPR Ian memutuskan untuk pindah ke Korea demi melanjutkan karirnya.

DPR Ian dikenal mahir berbahasa Inggris dan Korea.

DPR Ian

Perjalanan Karier DPR Ian

DPR Ian mengawali akrirnya di industri K-Pop dengan bergabung bersama boy grup C-CLOWN dan debut pada 19 Juli 2012.

DPR Ian bersama C-CLOWN debut dengan merilis mini album pertama dengan single yang berjudul Not Alone With Solo, dikutip dari Channel-korea.com.

Saat itu, DPR Ian menggunakan nama panggungg "Rome".

C-CLOWN merupakan boy grup di bawah naungan Yedang Entertainment.

C-CLOWN terdiri dari enam anggota di antaranya, Rome, Ray, Siwoo, Kangjun, T.K, dan Maru.