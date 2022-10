Terjemahan Lirik Lagu Jealousy - Pamungkas: Can I be the Only One?

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Jealousy Pamungkas

Lagu Jealousy ini diciptakan oleh Pamungkas yang sekaligus menyanyikannya.

Dirilis pada tahun 16 Juni 2022, lagu Jealousy masuk dalam album keempatnya yang bertajuk 'Birdy'.

Lagu Jealousy ini mengisahkan tentang seseorang yang sedang dilanda kecemburuan karena hadirnya orang ketiga dalam hubungannya.

Orang ketiga tersebut membuat ketenangan dan keharmonisan hubungan menjadi sirna.

Baca juga: Lirik Lagu Thank You - Dido: My Teas Gone Cold, Im Wondering Why I Got Out Of Bed At All

Lirik dan terjemahan lagu Jealousy - Pamungkas

Jealousy comes back at me

Kecemburuan datang lagi padaku

Take full control over me

Mengambil semua kendali atas diriku

I am losing myself

Aku kehilangan diriku

Losing myself again

Kehilangan diriku lagi

Jealousy bring back to me

Kecemburuan kembali pada diriku

Pass over my serenity

Melewati ketenangan yang kumiliki

I am losing myself

Aku kehilangan diriku

Losing myself today

Hari ini, aku kehilangan diriku

I am not the only one

aku bukan satu-satunya

Can I be the only one?

Bisakah aku menjadi satu-satunya?

Maybe someday you want me

Mungkin suatu hari kamu menginginkan ku

Badly want me

Sangat menginginkan ku

Like you want me there with you before

Seperti kamu yang menginginkanku bersamamu sebelumnya

Before you want someone else

Sebelum kamu menginginkan orang lain

Maybe someday I’ll see you

Mungkin suatu hari nanti aku melihatmu

Clearly see you

Dengan jelas melihatmu

Like I see you through just like before

Seperti yang kulihat sebelumnya

Before you see someone else

Sebelum kamu melihat orang lain

Baca juga: Lirik Lagu LDR - Amorisa: Tentu Saja, Aku yang Terluka Menunggumu, hingga Ujung Senja

Jealousy comes back at me

Kecemburuan datang padaku

Take the anger out of me

Menghilangkan amarahku

I am burning inside

Terbakar dalam tubuhku

Burning inside again

Tubuhku terbakar lagi

Jealousy bring back to me

Kecemburuan kembali pada diriku

Pass over my serenity

Melewati ketenangan yang kumiliki

I’m shivering inside

Dalam tubuhku menggigil

Shivering inside today

Hari ini tubuhku menggigil

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kau Terbaik Untukku - Dadali: Tuhan Jaga Dia Untukku

I am not the only one

Aku bukan satu-satunya

And I am the lonely one

Dan aku satu-satunya yang kesepian

Maybe someday you want me

Mungkin suatu hari kamu menginginkan ku

Badly want me

Sangat menginginkan ku

Like you want me there with you before

Seperti kamu yang menginginkanku bersamamu sebelumnya

Before you want someone else

Sebelum kamu menginginkan orang lain